Conte: "Nessun rimpasto di governo all'orizzonte. Non lavoro a fare un mio partito" (Di giovedì 9 luglio 2020) AGI - "No, non vedo all'orizzonte un rimpasto di governo. Io sono soddisfatto della squadra dei ministri". Il premir Giuseppe Conte ha rilasciato una lunga intervista al canale spagnolo Nius parlando della situazione che sta vivendo il governo e rispondendo ad una domanda sulla crisi di agosto che ha portato alla formazione del governo giallo-rosso: "Il Movimento 5 stelle come il Pd e le altre forze hanno dimostrato grande responsabilità". Per poi aggiungere: "Non chiedete a me perché hanno deciso" di chiedermi di rimanere in questo ruolo". ... Leggi su agi

MediasetTgcom24 : Berlusconi: da Forza Italia nessun sostegno politico al governo Conte #silvioberlusconi - ilfoglio_it : Conte vola a Madrid. Incontrerà un premier - Pedro Sánchez - che chiede fondi a Bruxelles garantendo di restare 'fe… - GiovanniAlba10 : RT @fanpage: Berlusconi spegne le speranze del Pd: “Nessun sostegno al Conte bis, FI non entra nella maggioranza” - cafifal : RT @fanpage: Berlusconi spegne le speranze del Pd: “Nessun sostegno al Conte bis, FI non entra nella maggioranza” - fanpage : Berlusconi spegne le speranze del Pd: “Nessun sostegno al Conte bis, FI non entra nella maggioranza” -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Nessun Conte: "Nessun rimpasto di governo all'orizzonte. Non lavoro a fare un mio partito" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Berlusconi spegne le speranze del Pd: “Nessun sostegno al Conte bis, FI non entra nella maggioranza”

Silvio Berlusconi non si lascia corteggiare dal Pd. "Non vi è né da parte del presidente Berlusconi, né del Movimento Politico Forza Italia alcuna disponibilità a fornire un sostegno politico al gover ...

Conte: "Nessun rimpasto di governo all'orizzonte. Non lavoro a fare un mio partito"

AGI - "No, non vedo all'orizzonte un rimpasto di governo. Io sono soddisfatto della squadra dei ministri". Il premir Giuseppe Conte ha rilasciato una lunga intervista al canale spagnolo Nius parlando ...

Silvio Berlusconi non si lascia corteggiare dal Pd. "Non vi è né da parte del presidente Berlusconi, né del Movimento Politico Forza Italia alcuna disponibilità a fornire un sostegno politico al gover ...AGI - "No, non vedo all'orizzonte un rimpasto di governo. Io sono soddisfatto della squadra dei ministri". Il premir Giuseppe Conte ha rilasciato una lunga intervista al canale spagnolo Nius parlando ...