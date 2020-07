Cina: a giugno tasso inflazione in crescita al 2,5% annuo (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – L’inflazione in Cina nel mese di giugno ha registrato una crescita al 2,5% annuo dal 2,4% del mese precedente, in linea con le stime degli analisti. La risalita dell’inflazione è dovuta alle gravi inondazioni che hanno colpito il paese e che hanno provocato la distruzione di diversi raccolti ed un conseguente aumento dei prezzi dei beni alimentari. Invece i prezzi alla produzione in giugno su base annuale è -3%, in aumento rispetto al precedente -3,7% (la previsione era -3,2%). Leggi su quifinanza

Dalla Cina e' arrivato il dato sull'inflazione di giugno, particolarmente apprezzato dal mercato: nel mese di giugno, l'indice dei prezzi al consumo nel Paese asiatico e' sceso dello 0,1% su mese ...

L’economia cinese avanza, l’epidemia arretra. E gli animal spirits del profitto, benedetto dal Partito comunista, si sono solidamente insediati nei recinti della Borsa di Shanghai. Anche il nemico ame ...

