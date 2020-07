Calciomercato – L’Inter lascia Gaich: va alla Lokomotiv Mosca (Di giovedì 9 luglio 2020) Niente Inter per Adolfo Gaich Non ci sarà l’Inter nel futuro del giovane attaccante argentino Adolfo Gaich. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il club nerazzurro, infatti, dietro indicazione di Antonio Conte, che non lo ritiene adatto per il ruolo di vice-Lukaku, non sarebbe più interessata all’attaccante classe ’99. Sempre secondo la stessa fonte, il giocatore del San Lorenzo sarebbe diretto alla Lokomotiv Mosca che verserà nelle casse del club argentino 8 milioni di euro per l’80% del cartellino. L'articolo Calciomercato – L’Inter lascia Gaich: va alla Lokomotiv Mosca proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

DiMarzio : L'#Inter può riprovarci per Kessie - SkySport : Hakimi-Inter, ufficiale l'acquisto dal Real: contratto fino al 2025. Le news di mercato - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Roma | Anche l'#Inter sulle tracce di #Zaniolo: c'è lo 'sconto' anti-#Juve ?? #CMITmercato - sportli26181512 : Roma, Dzeko torna in orbita Inter: Dopo averlo inseguito nel corso della scorsa estate, l'Inter è tornata...… - MarisciaFox : RT @VittoRoto: Oltre ad #Emerson torna di moda anche #Giroud per l'#Inter nonostante il rinnovo col #Chelsea: il francese sarebbe il vice-L…

