Autostrade, oggi si decide per la revoca o per il controllo pubblico (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo due anni di discussioni, è arrivato il giorno: oggi il governo decide riguardo al dossier Autostrade. Le opzioni da valutare sono due: la revoca o il controllo pubblico. Quello che è certo è che ormai non si può più rimandare, soprattutto dopo che la gestione del Ponte di Genova è stata riaffidata ad Aspi. >>Leggi anche: Gallerie, dal 21 luglio molte strade rischiano di rimanere chiuse al traffico Autostrade, revoca o controllo pubblico Dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi, avvenuta lo scorso 14 agosto del 2018, si è iniziato a parlare della revoca totale della concessione dello Stato ad Autostrade per ... Leggi su urbanpost

