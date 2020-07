Wanda Nara: short cortissimi al parco insieme ad un “amico” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La moglie di Mauro Icardi Wanda Nara è sempre più a suo agio nella capitale francese, dove si è lasciata andare ad uno scatto al parco in compagnia di un “amico speciale” Fonte Instagram – @Wanda icardiIl legame con Milano rimane ben saldo, ma ormai Wanda Nara si è ambientata alla grande a Parigi, dove tra un impegno e l’altro, trova sempre un po’ di tempo per i suoi followers. Terminati gli impegni televisivi in Italia (almeno per ora), la showgirl argentina può dedicarsi alla sua famiglia e ad un po’ di relax in giro per la capitale transalpina. Stavolta ha deciso di concedersi un momento di svago in uno noto parco della città francese. A far scattare la curiosità ... Leggi su chenews

decaprioclaudia : Che il “DRAMA” dell’estate abbia inizio. Maxi Lopez, Wanda Nara e Icardi CHI? #alessiamarcuzzi #belen… - bista92 : RT @Aelois_: @borderborder_ Candidato 12 Lo sportivo: giocava a basket a livello professionale, quindi ero costretta a vedere ogni noiosis… - infoitcultura : Wanda Nara in shorts: gambe bellissime e con lei un amico speciale – FOTO - st_larochelle : Wanda Nara interista Diletta Leotta milanista ABISSO - Hellentin : @AndreaGalastro “Campioni il sogno magazine”, con la posta del cuore a cura di Wanda Nara. -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara | lato B esplosivo sotto la doccia: “Sei da infarto” Sport News.eu GfVip: opinionista direttamente da Temptation?

Molti si staranno già chiedendo chi prenderà il posto di Wanda Nara al Grande Fratello Vip 5 condotto sempre da Alfonso Signorini. Il nome di Giulia De Lellis sembrava quello inizialmente più accredit ...

Wanda Nara | lato B esplosivo sotto la doccia: “Sei da infarto”

Wanda Nara sa come mandare in visibilio i suoi follower e non perde mai occasione per regalare scatti bollenti su Instagram Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, vanta su Instagram più di 6 ...

Molti si staranno già chiedendo chi prenderà il posto di Wanda Nara al Grande Fratello Vip 5 condotto sempre da Alfonso Signorini. Il nome di Giulia De Lellis sembrava quello inizialmente più accredit ...Wanda Nara sa come mandare in visibilio i suoi follower e non perde mai occasione per regalare scatti bollenti su Instagram Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, vanta su Instagram più di 6 ...