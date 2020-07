Sposa fa ingrassare tutte le damigelle prima del matrimonio: “se una è brutta può…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il giorno del proprio matrimonio è uno dei più attesi e sentiti: si desidera, di norma, essere perfette e si sogna che tutto vada per il verso giusto. La Sposa della storia che andiamo a raccontare ha scelto di partire dalle sue damigelle e ha preteso che tutte ingrassassero; perché? Beh… “Io sono brutta e loro bellissime…” Penny è il nome della Sposa protagonista di questa vicenda. Vuole che il suo giorno più bello sia perfetto e per far sì che ciò avvenga ha scelto di fare una richiesta inusuale a Maggie e Charlie sorelle e damigelle. Alla rivista Whimn ha raccontato: “Entrambe le mie sorelle sono meravigliose. Con loro Mi sentivo sempre come Jan Brady: non ero ... Leggi su velvetgossip

