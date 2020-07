Pradè: “Ribery via da Firenze per il furto? Solo un malinteso, è contentissimo qui” (Di mercoledì 8 luglio 2020) A Sky Sport è intervenuto il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè. “Ribery via da Firenze dopo il furto in casa? E’ Solo un malinteso. Franck è contentissimo a Firenze. E’ una cosa che fa male quella che è successa, ma è un ragazzo intelligente, felicissimo a Firenze, della Fiorentina e dei tifosi”. Sulla stagione e la squadra. “Abbiamo tanti calciatori forti. Per noi non è una stagione fortunata. Quando hai dei calciatori che sul mercato tutti vogliono, devi dimostrare poi sul campo questo valore. Sono molto contento di loro: mi devono dare sacrificio e sudore. Sono convinto che il tempo li renderà uomini”. Su Pezzella. “In questo momento si pensa a tutto meno che ... Leggi su ilnapolista

