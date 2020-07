Pioli ben oltre le chiacchiere. Ha rispettato il Milan, partita di sola andata (Di mercoledì 8 luglio 2020) Stefano Pioli ha vissuto momenti difficili alla guida del Milan, il punto più basso è stato rappresentato dai cinque gol incassati a Bergamo prima della sosta natalizia. Ma poi, piano piano, ha lavorato per tornare in quota e per ridare un senso alla squadra. Dopo la lunga sosta, è stato pressoché perfetto: solo vittorie, un pareggio in casa della Spal, “scalpi” di prestigio come Roma, Lazio e ieri sera la Juve. Eppure ha dovuto lavorare contro le ombre, i fantasmi, in modo particolare quello di Rangnick, ormai scelto da tempo per una nuova ripartenza rossonera. Insomma, Pioli è andato ben oltre le chiacchiere, ha sopportato leggendo i giornali e guardando la tv, eppure avrebbero potuto dirgli chiaramente come stavano le cose. Piuttosto che affidarsi alle smentite di facciata. Dal nostro punto di vista ha ampiamente meritato di restare al ... Leggi su alfredopedulla

mnardi34 : RT @86_longo: #Pioli ha commesso qualche errore (Bergamo, derby, Genoa etc) ma ha dato spirito e gioco alla squadra. Adesso il #Milan ha s… - Fprime86 : RT @Alenize82: #MilanJuventus Il numero di insulti che ho preso qui su Twitter quando difendevo #Kessie credo possa rappresentare un recor… - Matteo75223913 : RT @86_longo: #Pioli ha commesso qualche errore (Bergamo, derby, Genoa etc) ma ha dato spirito e gioco alla squadra. Adesso il #Milan ha s… - fradelpunta : RT @86_longo: #Pioli ha commesso qualche errore (Bergamo, derby, Genoa etc) ma ha dato spirito e gioco alla squadra. Adesso il #Milan ha s… - Fabiano63334135 : @FBiasin Fabrizio se l'obiettivo è lottare per il quinto posto va benissimo Pioli,altrimenti in panchina ci vuole ben altra roba. -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli ben Pioli ben oltre le chiacchiere. Ha rispettato il Milan, partita di sola andata alfredopedulla.com Milan, Pioli esalta Gattuso: "Grande allenatore, anche qui ha fatto benissimo"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la vittoria con la Juve è intervenuto a DAZN e ha così parlato di futuro: "Mi aspetto di centrare l'obiettivo per il quale siamo stati chiamati. Stiamo ...

Apoteosi Milan, di questo passo Pioli sarà un rimpianto

Milan-Juventus 4-2: succede l’impossibile a San Siro dopo un doppio vantaggio bianconero. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, di questo passo il rischio è di rimpiangere Stefano Pi ...

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la vittoria con la Juve è intervenuto a DAZN e ha così parlato di futuro: "Mi aspetto di centrare l'obiettivo per il quale siamo stati chiamati. Stiamo ...Milan-Juventus 4-2: succede l’impossibile a San Siro dopo un doppio vantaggio bianconero. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, di questo passo il rischio è di rimpiangere Stefano Pi ...