Patric, quattro giornate e 10 mila euro di multa per il morso a Donati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo il morso rifilato a Giulio Donati nella gara di ieri contro Lecce, al giocatore della Lazio Patric è arrivata la stangata. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello nel corso della riunione del 8 luglio 2020, ha assunto le seguenti decisioni: “quattro giornate di squalifica per il laziale, in più gli sono stati comminati 10 mia euro di multa “per avere al 48° del secondo tempo tempo, dato un morso al braccio di un avversario, senza procurargli conseguenze lesivi; infrazione rilevata dal VAR”. Foto: L'articolo Patric, quattro giornate e 10 ... Leggi su alfredopedulla

