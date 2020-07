Occhio Napoli, Florentino Perez pronto a tutto per portarti via un difensore (Di mercoledì 8 luglio 2020) Con la vittoria per 2-1 contro il Genoa, il Napoli guarda con positività al finale del campionato. La squadra di Gattuso ha agganciato il quinto posto in classifica e la condizione fisica sembra crescere partita dopo partita. L'ex allenatore del Milan è riuscito anche a ritrovare un Lozano che finora aveva trovato davvero poco spazio. Nel frattempo la società sta pensando alla situazioni rinnovi e anche al mercato. A tal proposito, dalla Spagna arrivano voci che fanno tremare i tifosi azzurri.IL REAL MADRID SU KOULIBALYcaption id="attachment 799618" align="alignnone" width="300" Koulibaly (getty images)/captionSecondo quanto riporta Don Balon il Real Madrid starebbe pensando a come rinforzare la linea difensiva. Militao difficilmente rientrerà nelle scelte di Zidane e Florentino Perez vorrebbe un ... Leggi su itasportpress

"Riprendiamoci il nostro tempo", La Rotta inaugura la stagione estiva 2020

“Durante i mesi di lockdown dettati dall’emergenza da Covid-19 abbiamo sognato, fantasticato e immaginato come sarebbe stata l’estate 2020. Poi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo lavorato, fatto ...

Genoa-Napoli 1-2, la cronaca live del match

69': Doppio cambio nel Genoa: dentro Pandev e Iago Falque per Sanabria e Cassata. 7': Vantaggio del Napoli con Elmas su una dormita colossale della difesa rossoblu ma l'azione è sotto l'occhio del Var ...

