NBA – Sixers, Joel Embiid parla da leader: “sono pronto a prendermi la squadra sulle spalle” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La stagione NBA sta per ripartire nella bolla di Orlando, il tempo scorre e i team chiamati a giocare questo rush finale stanno intensificando il lavoro per farsi trovare pronti. Matthew Stockman – foto GettyI Philadelphia 76ers si affidano Joel Embiid per conquistare i propri obiettivi, sarà lui il giocatore chiamato a giocare i palloni più pesanti alla ripartenza. Un compito che non spaventa affatto la star camerunese: “so di cosa sono capace e so cosa pensano i miei compagni di me. Sono pronto a mettermi sulle spalle la squadra, dobbiamo dimostrare di avere personalità. Se credo non mi stiano arrivando abbastanza palle, mi basta parlare con la squadra e discutere su cosa posso fare. Ben Simmons? Abbiamo bisogno di lui. Questo ... Leggi su sportfair

Poker di aggiornamenti quando manca un mese alla ri-palla a due. Il calendario non lascia tutti contenti, e conferma la supposizione lanciata appena si è saputo della ripartenza: Zion ci DEVE essere.

NBA - Tobias Harris riconosce che i Sixers non hanno "la migliore chimica"

I risultati dall'inizio della stagione non sono stati in linea con le ambizioni annunciate. Con 39 vittorie e 26 sconfitte, Philadelphia si è classificata solo sesta ad est all'interruzione del campio ...

