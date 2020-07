Mertens: “Sapere che Callejon può andare via fa male” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dries Mertens, attaccante belga del Napoli, ha così parlato a SKY Sport dopo la vittoria contro il Genoa: “Stiamo facendo sempre meglio, sappiamo cosa fare in campo e si vede. Il ritorno degli altri ci aiuterà. Callejon? Ho giocato sette anni con lui e sapere che può andar via mi fa male. Sapere che resta qui, giocando gratis, perché tiene molto alla maglia è un esempio straordinario. Poteva andarsene in vacanza, quindi dopo un gol merita la dedica”. Foto: profilo Twitter ufficiale SSC Napoli L'articolo Mertens: “Sapere che Callejon può andare via fa male” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

