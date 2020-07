L’annuncio della Provincia di Benevento, riaprono musei e biblioteche (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha disposto per l’apertura gratuita al pubblico del Museo del Sannio e annesso Chiostro di Santa Sofia, del Museo Arcos, del Complesso di Sant’Ilario a Port’Aurea fino al 31/7/2020 con i seguenti orari: dalle ore 9 alle 19 per il Museo del Sannio e annesso Chiostro di Santa Sofia; e dalle ore 10 alle 18,30 per il Museo Arcos e Complesso di Sant’Ilario a Port’Aurea; Da domani, inoltre, la Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi” sarà aperta, secondo l’ordinamento consueto, tutti i giorni feriali con i seguenti orari: – lunedì e venerdì: 8,30 – 13,00; – martedì, mercoledì, giovedì: 8,30 – 13,00 / 14,45 ... Leggi su anteprima24

