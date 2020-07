Keita Baldé ci insegna cosa vuol dire ‘umanità’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) In molti diranno che è facile farlo quando si ha il portafoglio pieno di soldi. E forse hanno ragione, ma il gesto di Keita Baldé merita grande attenzione e un enorme plauso. Il calciatore del Monaco, ex canterano del Barcellona ed ex attaccante di Lazio e Inter, ha pagato per un mese vitto, alloggio e vestiario per i braccianti senegalesi che lavorano (stagionalmente) a Llerida, in Catalogna. Un’iniziativa lodevole per dare un chiaro segnale a chi, con gli occhi foderati da un prosciutto ideologico, non riesce a digerire l’esistenza di un problema, come quello del caporalato e del rispetto dei diritti fondamentali di lavoratori, in quanto essere umani. LEGGI ANCHE > I calciatori olandesi stanno boicottando un tv-show accusato di razzismo Il tutto è iniziato qualche settimana fa e oggi Keita Baldé lo ha raccontato anche a Il ... Leggi su giornalettismo

