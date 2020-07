Insigne e la sfida di Crotone: “Inzaghi ha rotto la lavagna. Futuro? Lottare per l’Europa” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Conquistata la promozione, il Benevento cerca il riscatto dopo la sconfitta di Crotone. Venerdì nel Sannio arriverà il Venezia, l’ex compagine di Pippo Inzaghi. L’obiettivo è concludere nel migliore dei modi un campionato dominato, al cui termine mancano sei giornate. A fare il punto su presente e Futuro della Strega ci pensa Roberto Insigne, intervenuto oggi a Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Sport Show“. IL RETROSCENA DI Crotone“Inzaghi ha rotto la lavagna negli spogliatoi dopo il primo tempo contro il Crotone, è la dimostrazione che tiene a far bene anche se la posta in palio non è altissima”. MISTER INZAGHI“Dobbiamo a lui la nostra vittoria del campionato con 7 giornate di anticipo, non molla mai, ci tiene sempre sul pezzo: noi lo ... Leggi su anteprima24

