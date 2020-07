Furia Mihajlovic contro Caressa: “Siete una vergogna, al Club sembrate Inter Channel” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Dopo la vittoria contro l’Inter, con un uomo in meno, ho visto quella trasmissione in cui si tolgono le giacche e che viene condotta da quello basso, quello che è marito di Benedetta Parodi. E non si è detta una parola del Bologna. Sembrava Inter Channel. E’ una vergogna, dovete vergognarvi”. Questo il duro sfogo di Sinisa Mihajlovic al termine della sconfitta in Bologna-Sassuolo, match valevole per la trentunesima giornata del campionato, ai microfoni di Sky Sport. IN AGGIORNAMENTO Leggi su sportface

