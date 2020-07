Fimi, classifica album e singoli primo semestre 2020. Domina Marracash, Ghali giù dal podio. Elettra batte Elodie, Fai Rumore la canzone sanremese più venduta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Marracash Non poteva che risentire dell’attuale situazione emergenziale la classifica Fimi degli album e dei singoli più venduti e ascoltati nella prima metà del 2020. In un semestre spezzato dall’allarme sanitario, scoppiato in Italia appena dopo il Festival di Sanremo, i consumi musicali hanno avvertito un sensibile contraccolpo, come risulta dalle rilevazioni della Federazione che rappresenta le principali imprese produttrici e distributrici in campo discografico. Da segnalare l’assenza dei cosidetti instore che soprattutto per alcuni artisti contribuivano in maniera sensibile a far lievitare le vendite. classifica album primo semestre 2020 Che i primi sei mesi del 2020 siano stati anomali lo dimostra anche il fatto che nella Top 10 degli album (fisico + download + streaming audio premium), ci sono produzioni nel 2019, anche e soprattutto tra le ... Leggi su davidemaggio

AmorosoOF : Questa settimana #Karaoke è prima in classifica @FIMI_IT. Grazie grazie grazie! Questo brano rappresenta una botta… - BTSonFIMI : @lauderthanbomb7 La risposta sarà un po' lunga, credo... Vado per punti. 1) l'obiettivo di Daechwita è la posizione… - GFucci58 : RT @giedre22086048: Cazzo ascoltate sto disco, viene troppo sottovalutato. Acquistatelo, sreammatelo, fate ciò che volete ma ascoltatelo pe… - dreamingbanqtan : RT @BTSonFIMI: Confermo che Worldwide Albums ha rifatto le stime da capo dopo l'uscita della classifica semestrale FIMI. Visto il trend rec… - J00NIEplanet : RT @BTSonFIMI: Confermo che Worldwide Albums ha rifatto le stime da capo dopo l'uscita della classifica semestrale FIMI. Visto il trend rec… -

Ultime Notizie dalla rete : Fimi classifica Classifiche Fimi - "Karaoke" è il singolo più venduto Radionorba Classifiche musica, ecco quali sono album e singoli in vetta: i “top 10”

È stata resa nota la classifica Top of the Music Fimi/GfK (con il conteggio del fisico, download e streaming audio premium) degli album più venduti del semestre che, per la prima volta, è dominata nel ...

FIMI, Irama inarrestabile: il brano “Mediterranea” ottiene il Platino

Premiati anche le canzoni di Marracash, Boomdabash, Pinguini, Benji e Fede... 07-07-2020 Irama ha festeggiato un importante riconoscimento, certificato dalla Federazione Industria Musicale Italiana: i ...

È stata resa nota la classifica Top of the Music Fimi/GfK (con il conteggio del fisico, download e streaming audio premium) degli album più venduti del semestre che, per la prima volta, è dominata nel ...Premiati anche le canzoni di Marracash, Boomdabash, Pinguini, Benji e Fede... 07-07-2020 Irama ha festeggiato un importante riconoscimento, certificato dalla Federazione Industria Musicale Italiana: i ...