Donkey Kong Country, arriva il capolavoro senza tempo di Rare su Nintendo Switch Online (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’ultima aggiunta di Nintendo alla libreria di giochi retrò che viene fornita con il servizio di abbonamento Switch Online include un titolo che farà felici i più nostalgici: Donkey Kong Country. Il platform a scorrimento laterale di Rare del 1994 è stato una delle assenze più evidenti del servizio, e la sua aggiunta apre presumibilmente la porta ai suoi due seguiti. Gli altri due giochi in arrivo questo mese sono un po’ più tenebrosi. Natsume Championship Wrestling del 1994 è una conversione statunitense di un gioco di wrestling SNES con licenza giapponese rimossa, mentre The Immortal è una conversione NES del 1990 di un fantasy action RPG originariamente sviluppato per la Apple IIGS e pubblicato da EA. Tutti e tre i giochi saranno aggiunti al servizio il 15 luglio. Il servizio Nintendo Switch Online costa ... Leggi su nonsolo.tv

