Chase Carey sul ritorno di Alonso: “Una notizia grandiosa per la Formula 1” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “È una notizia grandiosa il ritorno del due volte campione del mondo Fernando Alonso in F1 con la Renault il prossimo anno“. Un entusiasta Chase Carey commenta così l’annuncio dell’accordo tra Fernando Alonso e la Renault per la stagione 2021. Il due volte campione del mondo tornerà nel Circus dopo l’emozionante addio del 2018. “Alonso ha un talento incredibile – ha dichiarato il numero uno di Liberty Media -. Non vediamo l’ora di vederlo sulla griglia di partenza del 2021“. Leggi su sportface

sportface2016 : Chase Carey sul ritorno di #Alonso: 'Una notizia grandiosa per la #F1' - realferrarista : RT @FormulaPassion: Carey: “Calendario in fase di definizione” - FormulaPassion : Carey: “Calendario in fase di definizione” - giulioenrico : @checovenier @LucioMalan Quello è vero. Ma dopotutto la F1 è Chase Carey, board di FoxNews. - giulioenrico : @FreeGatteo Hamilton dovrebbe parlare face to face a Chase Carey, la sua FoxNews è un nido di merdate -