Atalanta-Sampdoria, golazo di Muriel: 2-0, 17esimo gol in campionato (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Atalanta chiude i conti. Nel match contro la Sampdoria, partita valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i padroni di casa trovano la rete del 2-0 grazie all’ennesima prodezza di Luis Muriel che non ci pensa due volte e fa partire un tiro che lascia immobile Audero. Partita chiusa e terzo posto momentaneo conquistato, in attesa di Juventus-Atalanta. Leggi su sportface

