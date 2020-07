Nastri d’argento 2020: sei al più votato ‘Pinocchio’, ma è ‘Favolacce’ la sorpresa di quest’edizione (Di martedì 7 luglio 2020) Sausan Khalil 07/07/2020 Costume e Società s.khalil@diregiovani.it È stata dedicata al grande Ennio Morricone la serata di premiazione della 74ma edizione dei Nastri d’Argento in onda ieri sera su Rai Movie dal Museo MAXXI a Roma Share on facebook Share on ... Leggi su dire

raimovie : Piefrancesco Favino riceve il premio Miglior Attore protagonista per 'Hammamet' di Gianni Amelio… - repubblica : Nastri d'argento in omaggio a Morricone. Il miglior film è 'Favolacce'. Sei premi a 'Pinocchio' [di CHIARA UGOLINI]… - repubblica : Nastri d'argento, il miglior film è 'Favolacce'. Sei premi a 'Pinocchio'. Benigni: 'Ennio quanto ci mancherai' [di… - Raicomspa : RT @raimovie: Piefrancesco Favino riceve il premio Miglior Attore protagonista per 'Hammamet' di Gianni Amelio #NastriDargento2020 #nastr… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Marco D’Amore: «Sono cresciuto fischiando le canzoni di Morricone. I Nastri d'Argento dedicati a lui» -

