Milan, Toni dubbioso: “Rangnick non è l’allenatore giusto per i rossoneri” (Di martedì 7 luglio 2020) Luca Toni è piuttosto scettico sulla decisione del Milan di affidare la panchina e il progetto tecnico a Ralf Rangnick in vista delle prossime tre stagioni. “Onestamente – ha detto l’ex centravanti del Bayern Monaco ai microfoni di Sport1 – non sono sicuro che sarebbe l’allenatore giusto per il Milan. Se il focus è su una squadra con molti giocatori giovani, Rangnick potrebbe essere l’allenatore giusto. Ma se il Milan volesse comprare giocatori esperti e stelle finite, vorrei un allenatore con un nome più importante di quello di Rangnick”. Leggi su sportface

