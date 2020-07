Milan-Juve, Pioli: “Siamo diventati una squadra. Futuro? Sarebbe bello potersi togliere altre soddisfazioni” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al termine della partita contro la Juventus, Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ per commentare il successo della sua squadra per 4-2: “Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro, di tutto ciò che abbiamo fatto a Milanello nel corso dei mesi. Ora siamo compatti, stiamo bene e abbiamo fiducia. Tuttavia non abbiamo ancora fatto nulla, mancano diverse partite in cui ci giochiamo tutto. Abbiamo le qualità per finire bene il campionato, ma dobbiamo rimanere sul pezzo, non possiamo permetterci distrazioni. Stiamo lavorando bene, siamo diventati una squadra. Mi aspetto di finire bene il campionato e centrare l’obiettivo per cui siamo stati chiamati e per il lavoro che stiamo facendo, abbiamo passato momenti delicati. Oggi è 7 luglio, ma non penso al 3 agosto. Mi piace troppo allenare, ho trovato ... Leggi su calcioweb.eu

