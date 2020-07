Michelle Hunziker svela: “Minacce di morte a me e alla mia famiglia” (Di martedì 7 luglio 2020) Michelle Hunziker torna a parlare della vicenda relativa a Giovanna Botteri, la giornalista della Rai che è stata protagonista di un chiacchierato e criticato servizio di Striscia la Notizia. In esso si faceva riferimento all’aspetto della donna durante le dirette, che è stato definito poco curato e molto trasandato. Il telegiornale satirico era stato violentemente accusato di aver offeso la giornalista. Una situazione surreale, a detta della Hunziker, dal momento che l’intento della trasmissione era quello invece di difendere la donna dagli attacchi degli haters che si stavano copiosamente diffondendo sul web. Le parole di Michelle Hunziker Una situazione che Michelle Hunziker non ha affatto digerito. Ne è tornata a parlare nel corso di un’intervista in diretta rilasciata al Corriere della Sera tramite Instagram. «Bisogna controllare la ... Leggi su velvetgossip

Amore4Zampe : La prima vacanza del piccolo levriero! Scopri cosa è successo Clicca qui!! ----->>>> - mondotriathlon : A Cervia, oltre all'Ironman ci sarà 'Iron Ciapèt' con Michelle Hunziker, venerdì 10 luglio l'appuntamento live!… - ModaCorriere : Michelle Hunziker: «Ero la classica tedesca in vacanza in Romagna.Ora torno qui con Iron Ciapèt» - ModaCorriere : Michelle Hunziker: «Ero la classica tedesca in vacanza in Romagna.Ora torno qui con Iron Ciapèt» -