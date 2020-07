Marco d’Amore annuncia le riprese di Gomorra 5 e ringrazia per il Nastro d’Argento (Di martedì 7 luglio 2020) "Speriamo solo che non ci sia la seconda ondata tanto temuta di Covid-19", con queste parole Marco d'Amore annuncia che le riprese di Gomorra 5 andranno in scena non prima dell'autunno rischiando davvero di andare incontro ad un altro aumento dei contagi e ad un possibile nuovo stop paventato da più esperti. Se così non fosse, i fan della serie possono stare tranquilli, almeno in parte, presto prenderanno il via i lavori di Gomorra 5 e Marco d'Amore sarà parte integrante del cast dei nuovi episodi, o almeno così pare visto che nessuno ha smentito il ritorno dell'Immortale. Proprio il suo personaggio, al quale è stato dedicato lo spin-off omonimo, gli ha permesso di portare a casa un importante riconoscimento tutto italiano ovvero il Nastro d'Argento come Miglior regista esordiente. L'annuncio è arrivato in pieno lockdown e solo ieri i ... Leggi su optimagazine

