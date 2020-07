Liz Hurley? A 55 anni è una bomba: si mostra in bikini, è strage (e invidia) (Di martedì 7 luglio 2020) Splendida splendente e con un corpo talmente in forma da far invidia alle ventenni, l’attrice ha chiaramente superato con 110L la prova costume, mandando letteralmente in visibilio i suoi fan. Si è registrato un boom di like per la foto in bikini, uno scatto che la immortala sorridente e spensierata in spiaggia. Inutile sottolineare che oltre al suo sorriso ed alla sua spensieratezza, ciò che salta all’occhio sono le sue forme pazzesche, invidiabili da qualsiasi ragazzina. Parlando di età, non è più una ventenne e nemmeno una 30enne o 40enne, la bella e talentosa attrice ha superato la soglia dei 50 di ben 5 anni. La sua foto in bikini ha smosso abbondantemente le acque, provocando uno tsunami di apprezzamenti. Ma l’avete riconosciuta? Era sparita dai social dallo scorso 18 maggio, da tutti i social ma non da Instagram, dove ha ... Leggi su caffeinamagazine

