Lazio, Inzaghi deluso: “Condizionati da situazioni imprevedibili” (Di martedì 7 luglio 2020) Il sogno tricolore della Lazio finisce a Lecce. I biancocelesti vengono rimontati e battuti per 2-1. Ora la Juventus può scappare, portando a 10 i suoi punti di vantaggio.caption id="attachment 714565" align="alignnone" width="1024" Simone Inzaghi (getty images)/captionLE PAROLE DI InzaghiIl tecnico Simone Inzaghi prova ad analizzare la clamorosa debacle ai microfoni di Sky Sport: "Siamo arrivati con alcuni problemi alla ripresa. Nella settimana della ripartenza ci sono capitati degli inconvenienti che hanno limitati le rotazioni. Purtroppo altri giocatori non hanno potuto riposare. Del resto ci sarà un motivo se abbiamo perso tre partite nelle ultime settimane, dopo che ne avevamo steccate due nel resto della stagione... C'è dispiacere per quello che stavamo facendo prima della sosta. Sono successe cose imprevedibili che hanno tolto alcuni giocatori ... Leggi su itasportpress

