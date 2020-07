Inzaghi: “Il nostro sogno deve continuare, vogliamo la qualificazione alla Champions” (Di martedì 7 luglio 2020) Intervistato da SKY Sport, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha così commentato la sconfitta contro il Lecce: “Il problema è che siamo tornati con problemi e infortuni. Questo ci ha limitato nelle rotazioni, alcuni oggi hanno giocato non al meglio. Abbiamo perso 3 partite in 15 giorni, un motivo c’è soprattutto dopo non aver perso per mesi. Posso solo ringraziare la squadra per quanto fatto. È normale che c’è dispiacere per quanto stavamo facendo prima della sosta. Alcuni assenti ci avrebbero aiutato tantissimo, la prestazione questa sera c’è stata nonostante i giocatori fossero al 50%. Nelle ultime gare gli episodi non hanno girato bene. Scudetto? Il nostro sogno deve continuare, dobbiamo qualificarci matematicamente in Champions. Speriamo di raggiungere al più presto quel che ancora ci manca, ma pensiamo solo ... Leggi su alfredopedulla

