Incidente col pallone: lui calcia ma sbaglia mira e… (Di martedì 7 luglio 2020) Un finale decisamente scontato per questa coppia che si diverte col pallone. Lui calcia ma sbaglia mira e la povera ragazza... ne subisce le conseguenze.caption id="attachment 988071" align="alignnone" width="470" Incidente col pallone/caption Incidente col pallone: lui calcia ma sbaglia mira e… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Incidente col pallone: lui calcia ma sbaglia mira e... - - ManuelTucci2 : @NCupiodissolvi @luca_forconi @micheleboldrin @SignorErnesto No l'esempio è un altro. Per paura di essere falciato… - Doom3Gloom : @micheleboldrin Ehm...non mi risulta i morti da incidente stradale crescano in modo esponenziale col tempo... - infoitinterno : Ciclismo in lutto, Roberta Agosti è morta in un incidente: si stava allenando col compagno Marco Velo - asideclaro4 : @homersimo @alexdelli @antorendina Tu guarda il volante nel video, non curva minimamente a sinistra per togliere sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente col Schianto col furgone, muratore 53enne muore dopo un giorno d'agonia. Aveva perso il figlio di... Corriere Adriatico Via Reguzzoni, investe auto in sosta: 49enne grave

Milano, 7 luglio 2020 - Incidente stradale, nella notte, a Milano. Un uomo di 49 anni ha investito con la propria automobile un'auto in sosta, riportando un trauma cranico e perdita di conoscenza.

Il weekend degli ippodromi Snai, nel segno delle Oaks d'Italia

Sabato all'ippodromo Sesana di Montecatini Terme Coffee col e Antonio Greppi sotto i riflettori, domenica a Milano San Siro Auyantepui fa sue le Oaks d'Italia, ancora una volta. Doppio appuntamento co ...

Milano, 7 luglio 2020 - Incidente stradale, nella notte, a Milano. Un uomo di 49 anni ha investito con la propria automobile un'auto in sosta, riportando un trauma cranico e perdita di conoscenza.Sabato all'ippodromo Sesana di Montecatini Terme Coffee col e Antonio Greppi sotto i riflettori, domenica a Milano San Siro Auyantepui fa sue le Oaks d'Italia, ancora una volta. Doppio appuntamento co ...