Il tema scuro è ora disponibile in Documenti, Fogli e Presentazioni su Android (Di martedì 7 luglio 2020) Google migliora le app Documenti, Fogli e Presentazioni con il supporto per il tema scuro ora disponibile per gli utenti G Suite su Android. L'articolo Il tema scuro è ora disponibile in Documenti, Fogli e Presentazioni su Android proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Asgard_Hydra : Google, una serie di 'finalmente' per le app Office, Gmail e Google+ - HDblog : Google, una serie di 'finalmente' per le app Office, Gmail e Google+ - PierMusolino : @Palvinismo1 Tema scuro o tolgo follow - clairebotai : RT @lagemella: Rivoluzione #WhatsApp: arrivano QR code, sticker animati e tema scuro per la versione da desk - #socialmedia #tech https://… - APassacanti : RT @lagemella: Rivoluzione #WhatsApp: arrivano QR code, sticker animati e tema scuro per la versione da desk - #socialmedia #tech https://… -

Ultime Notizie dalla rete : tema scuro Il tema scuro è ora disponibile in Documenti, Fogli e Presentazioni su Android TuttoAndroid.net Anche le app di Google Docs si tingono di nero su Android | Dark Mode

Nonostante le principali applicazioni di Google sviluppate per Android hanno adottato le API della Dark Mode di Android 10 ormai da diverso tempo (come anche app di terze parti), la stessa cosa non si ...

Razzismo, i piloti si spaccano: Hamilton s'inginocchia Leclerc e Vertappen no

Il re chiama, la Formula 1 s’inginocchia ai suoi piedi. Non senza qualche velata polemica. Una scena forse esagerata e un po’ tardiva, forse eccessivamente rituale, che ha rischiato di spaccare il gru ...

Nonostante le principali applicazioni di Google sviluppate per Android hanno adottato le API della Dark Mode di Android 10 ormai da diverso tempo (come anche app di terze parti), la stessa cosa non si ...Il re chiama, la Formula 1 s’inginocchia ai suoi piedi. Non senza qualche velata polemica. Una scena forse esagerata e un po’ tardiva, forse eccessivamente rituale, che ha rischiato di spaccare il gru ...