Huawei lancia HMS Core 5.0 per sviluppatori con nuovi kit e servizi (Di martedì 7 luglio 2020) Al debutto HMS Core 5.0 di Huawei. In questo articolo trovi tutte le novità, i servizi e i nuovi kit pensati per gli sviluppatori. L'articolo Huawei lancia HMS Core 5.0 per sviluppatori con nuovi kit e servizi proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

marcopietrolg : @HuaweiItalia lancia Petal Search, per non perdere nessuna app - Tech4D_ : Huawei lancia il suo motore di ricerca e Honor Choice: le cuffie TWS a 35€ - g_natalizia : RT @federicasantoro: Huawei lancia una campagna mediatica e diplomatica nel Regno Unito mentre il governo ripensa il ruolo della compagnia… - akhetaton11 : RT @federicasantoro: Huawei lancia una campagna mediatica e diplomatica nel Regno Unito mentre il governo ripensa il ruolo della compagnia… - LorenzoTerm : RT @federicasantoro: Huawei lancia una campagna mediatica e diplomatica nel Regno Unito mentre il governo ripensa il ruolo della compagnia… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei lancia Huawei lancia una (vantaggiosa) promozione estiva Vanity Fair Italia Huawei annuncia Petal Search, la ricerca delle app si fa più completa

Nato per contrastare l’embargo americano e l’assenza dei servizi di Google, in particolare sul Play Store, Petal Search è finalmente ufficiale. Si tratta di uno strumento di ricerca delle applicazioni ...

Sarà il Huawei Mate V il prossimo pieghevole cinese: design stravolto

Se fosse Huawei Mate V il nome del prossimo smartphone pieghevole del produttore cinese? L’ipotesi non è stata fatta a caso, dal momento che l’OEM lo ha registrato presso l’ente EUIPO (European Union ...

Nato per contrastare l’embargo americano e l’assenza dei servizi di Google, in particolare sul Play Store, Petal Search è finalmente ufficiale. Si tratta di uno strumento di ricerca delle applicazioni ...Se fosse Huawei Mate V il nome del prossimo smartphone pieghevole del produttore cinese? L’ipotesi non è stata fatta a caso, dal momento che l’OEM lo ha registrato presso l’ente EUIPO (European Union ...