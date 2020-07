Highlights e gol Celta Vigo-Atletico Madrid 1-1, Liga 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Celta Vigo-Atletico Madrid, match valido per la trentacinquesima giornata della Liga 2019/2020. All’Estadio de Balaidos i colchoneros passano in vantaggio già dopo appena un minuto di gioco con il gol di Alvaro Morata, ma subiscono il pareggio dei padroni di casa a inizio secondo tempo con Beltran. Per il Celta è un punto salvezza, i ragazzi di Simeone non mettono a repentaglio la qualificazione alla prossima Champions. In alto le immagini salienti. Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Chiellini e #Pellè in #Italia ???? ?? #Spagna???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights, l… - zazoomblog : Pagelle e Highlights 30^ giornata: Napoli-Roma 2-1 super gol di Insigne. Inter-Bologna 1-2 tracollo nerazzurro. Cag… - sportli26181512 : Arsenal-Leicester 1-1: Un gol segnato da Vardy ha permesso al Leicester di riacciuffare l'Arsenal. Nel match valido… - JManiaSite : La Juventus di #Sarri riesce a prendere un'imbarcata in una partita che sembrava completamente in controllo: da 0-2… - infoitsport : VIDEO - Lecce-Lazio 2-1, gol e highlights: Lucioni spegne i sogni biancocelesti -