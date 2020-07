Ferrari, Vettel punge: “Mi hanno cacciato così”. Poi svela il futuro (Di martedì 7 luglio 2020) Ferrari, Vettel dopo la prima gara stagionale saluta la Rossa con una piccola vena polemica. “Abbiamo fallito entrambi” le sue parole. Poi il futuro. Arrivato 5 anni fa in Ferrari con l’obiettivo di riportare la Rossa sul gradino più alto del podio mondiale, Sebastian Vettel si appresta a questo lungo addio alla scuderia di Maranello. Poco più di un mese fa l’annuncio della squadra della fine del rapporto al termine di questa stagione, una stagione iniziata nel peggior modo possibile nella prima gara in Austria. Il quattro volte campione del mondo lancia una frecciatina alla Ferrari, dichiarando che sia la scuderia che lui hanno fallito in questa missione in rosso. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zanardi, le ultime sulle sue condizioni Ferrari, Vettel svela: “Mi hanno cacciato così” Sebastian Vettel ... Leggi su bloglive

