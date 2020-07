Facebook, Instagram, WhatsApp: prime tracce della futura integrazione delle chat (Di martedì 7 luglio 2020) Che Facebook punti alla convergenza tra le sue app di instant messaging Messenger, Instagram e WhatsApp non è un segreto, lo ha detto del resto esplicitamente lo scorso anno il fondatore e CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, affermando che questo tipo di app rappresenti il futuro dei social network, grazie a un approccio più “intimista”, che predilige cerchie più ristrette di persone che si conoscono realmente. Di passi in questa direzione ne sono già stati fatti alcuni, ma ora WABetaInfo, sito specializzato nell’analisi del codice delle versioni beta in cerca di future funzionalità non ancora attive, sono state scovate nuove evidenze nell’ultima beta di Messenger, in particolare per quanto riguarda la convergenza tra questa piattaforma e WhatsApp. Dopo le analoghe tracce scoperte qualche giorno fa sulle prove di dialogo tra ... Leggi su ilfattoquotidiano

