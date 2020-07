Decreto Semplificazione: approvato ieri in tarda nottata dal Consiglio dei Ministri (Di martedì 7 luglio 2020) ieri in Consiglio dei Ministri in tarda nottata è stato approvato il Decreto Legge recante “Semplificazioni del Sistema Italia” con la formula salva intese. Il testo non è ancora definitivo ma si sta lavorando per renderlo effettivo. Decreto Semplificazione del Sistema Italia Il testo del Decreto prevede 54 articoli e sono suddivisi nei seguenti Titoli e Capi: Titolo I – Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed ediliziaCapo I (artt. 1-9) – Semplificazioni in materia di contratti pubbliciCapo II (art. 10) – Misure di Semplificazione in materia edilizia per agevolare la rigenerazione urbanaTitolo II – Semplificazioni procedimentali e responsabilitàCapo I (artt. 11- 14bis) – Semplificazioni procedimentaliCapo II (art. 14-ter) – Semplificazioni concernenti l’organizzazione del sistema ... Leggi su quotidianpost

