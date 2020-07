Clima, temperature record in Siberia e incendi nell’Artico peggiori del 2019: Giugno 2020 il 2° più caldo di sempre in Europa (Di martedì 7 luglio 2020) Copernicus Climate Change Service (C3S) rivela che le temperature globali di Giugno 2020 sono state pari a quelle record di Giugno 2019. La caratteristica regionale più sorprendente è stata l’ondata eccessiva di calore sopra la Siberia artica, dove le temperature medie hanno raggiunto i 10 °C sopra la media del mese di Giugno in alcune località. La temperatura media di tutto il territorio nella Siberia artica è stata di oltre 5 gradi al di sopra della norma e di oltre un grado superiore alla temperatura del periodo dal 2018 al 2019, che ha registrato i due mesi di Giugno più caldi di sempre. A maggio, C3S, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), ha già riferito di un lungo periodo di temperature più calde della media in Siberia occidentale a partire da dicembre ... Leggi su meteoweb.eu

