C’eravamo tanto amati, Capuano saluta Avellino: Di Somma resta in bilico (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il dado è tratto, Ezio Capuano non è più l’allenatore dell’Avellino. Esonero avvenuto nella giornata di oggi dopo il faccia a faccia con la famiglia D’Agostino alla presenza del direttore sportivo, Salvatore Di Somma. Quest’ultimo ha vestito i panni del Caronte di turno. E’ stato lo stesso direttore sportivo ad accompagnare alla porta il tecnico arrivato lo scorso ottobre in Irpinia, dopo l’esonero di Giovanni Ignoffo. Esonero ma senza rescissione consensuale. Il tecnico ha l’accordo fino al 2021 con opzione per il 2022, dopo il rinnovo avvenuto sotto la gestione Izzo–Circelli lo scorso dicembre. Dopo aver accompagnato Capuano, presumibilmente alla macchina, Di Somma è rientrato da solo. Ad attenderlo il presidente D’Agostino. L’esonero di oggi segna ... Leggi su anteprima24

LaSepoltura : RT @thevisioncom: “C’eravamo tanto amati” di Scola è un film destinato a non invecchiare mai perché racconta gli italiani nella loro identi… - AngeloMellone : #pensiero C'eravamo tanto armati. - DavidBasco86 : @saldare86 vabbè tanto a 100 dirigenti a busta paga c'eravamo abituati a prescindere da Rangnick - giovannaconfal4 : RT @AndreaMarano11: Dobbiamo vedere “C’eravamo tanto amati” per capire l’Italia di oggi - The Vision - mrovinelli : RT @AndreaMarano11: Dobbiamo vedere “C’eravamo tanto amati” per capire l’Italia di oggi - The Vision -

Ultime Notizie dalla rete : C’eravamo tanto Ciao Mirella. I ricordi di Adua «Quante emozioni Più che amiche eravamo sorelle» La Gazzetta di Modena