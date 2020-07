Buon compleanno Paolo Cartoni, Donatella Rettore… (Di mercoledì 8 luglio 2020) Buon compleanno Paolo Cartoni, Donatella Rettore… …Christian Abbiati, Antonio Mirante, Pier Luigi Celli, Cesare Lanza, Mara Malavenda, Anjelica Huston, Giacomo Campiotti, Antonino Foti, Marco Varvello, Carlo Perrone, Oreste Baldini, Massimiliano Cavallari, Marco Fortin, Matteo Melara, Marialucia Lorefice, Emanuele Abate, Alessandro Sperduti, Luisa Casillo, Marco Giuri, Martina Sandri, Mattia Pellegrin… Oggi 8 luglio compiono gli anni: Paolo Cartoni, architetto; Germana Calderini, doppiatrice; Bianca Maria Fusari, attrice; Guido del Grosso, ex calciatore; Giuseppe Rivadossi, ebanista, scultore; Valentino Persenda, ex calciatore, allenatore; Gian Piero Molinari, ex calciatore, allenatore; Luigi Berzano, prete, sociologo; Sergio Cola, politico; Ernesto Marcolini, ex calciatore; Rosy (Rosanna Negri), ... Leggi su romadailynews

juventusfc : Buon compleanno, @mariaalves_20 ?? - Patty_LAbbate : Oggi auguriamo mille di questi giorni ad un caro amico. Buon compleanno @luigidimaio! #M5S #avantinsieme - LiveNationIT : Buon compleanno, Ashton ???? #HappyBirthdayAshton - _freeesh : RT @Morena_3v: Buon compleanno a una ragazza speciale, dolcissima, amorevole, sempre pronta a sostenere e aiutare gli altri. Ti voglio bene… - palmirafaella : RT @MMilmiosorriso: Ho aspettato fino ad oggi a pubblicarlo in modo tale da poterti fare un piccolo regalo. Buon Compleanno @latarma che l… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A... Gigi Marraffa ! SettimanaSport.com Basket, Gasol festeggia con le figlie di Bryant: “Buon 40° compleanno zio Pau”

Pau Gasol ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno con le figlie di Kobe Bryant. Il centro spagnolo, grande amico di Kobe, per le piccole di casa Bryant è semplicemente “zio Pau” e ora che il pap ...

Compleanno in Sardegna per Luigi Di Maio

Luigi Di Maio compie 34 anni e lo fa in Sardegna, dove ha trascorso alcuni giorni con la compagna Virginia Saba. E' proprio lei a celebrarlo con una foto su Instagram: "Buon compleanno cuore mio", scr ...

Pau Gasol ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno con le figlie di Kobe Bryant. Il centro spagnolo, grande amico di Kobe, per le piccole di casa Bryant è semplicemente “zio Pau” e ora che il pap ...Luigi Di Maio compie 34 anni e lo fa in Sardegna, dove ha trascorso alcuni giorni con la compagna Virginia Saba. E' proprio lei a celebrarlo con una foto su Instagram: "Buon compleanno cuore mio", scr ...