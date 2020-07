Babacar più Lucioni: punti di platino per il Lecce. Per la Lazio secondo stop di fila (Di martedì 7 luglio 2020) Il Lecce ha conquistato 3 punti pesanti per la salvezza, battendo la Lazio e scavalcando momentaneamente il Genoa, in attesa dell’impegno della squadra di Nicola domani sera contro il Napoli. Una partita rocambolesca, aperta in avvio da Caicedo, che ha sbloccato la gara al ‘5. Poi, il pareggio di testa al ’30 di Babacar e, nella ripresa, il gol decisivo di capitan Lucioni. Sull’1-1, Mancosu sbaglia un calcio di rigore. Nel finale, espulso Patric per un morso a Donati. Decisivo Gabriel, autore di almeno due interventi importantissimi. CLASSIFICA: Juventus 75; Lazio 68*; Inter 64; Atalanta 63; Roma, Napoli 48; Milan 46; Hellas Verona 42; Bologna 41; Sassuolo 40; Cagliari, Parma 39; Fiorentina 34; Sampdoria, Udinese 32; Torino 31; Lecce 28*; Genoa 27; Brescia 21; SPAL 19. *una partita in più L'articolo Babacar ... Leggi su alfredopedulla

