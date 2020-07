‘Amici 20’, novità in arrivo per la nuova edizione: ecco quale (Di martedì 7 luglio 2020) Il talent show Amici di Maria De Filippi sta per arrivare alla ventesima edizione e presto tornerà sugli schermi televisivi. Quest’anno però ci sarà una novità per quanto riguarda il consueto daytime che racconta le esperienze dei protagonisti all’interno del programma. Infatti, durante la presentazione dei palinsesti 2020/2021 del gruppo Discovery, è stato annunciato che la striscia di Amici non verrà più trasmessa su Real Time. La rete era diventata la casa della scuola del programma di Maria De Filippi da ormai 7 anni. Ad annunciare la fine della messa in onda sul canale è stata Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer di Discovery, che, secondo quanto riportato da TvBlog, ha dichiarato in conferenza che il contratto che legava Amici alla rete è scaduto: Amici confermato? No, dopo 7 anni di matrimonio ... Leggi su isaechia

