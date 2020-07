Allegri rivela: “Due anni fa mi contattò il Real Madrid, ma rifiutai perché non mi avrebbero comprato De Sciglio” (Di martedì 7 luglio 2020) L'articolo Allegri rivela: “Due anni fa mi contattò il Real Madrid, ma rifiutai perché non mi avrebbero comprato De Sciglio” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Allegri rivela: “Due anni fa mi contattò il Real Madrid, ma rifiutai perché non mi avrebbero comprato De Sciglio”)… - Noovyis : (Allegri rivela: “Mi contattò il Real Madrid due anni fa, scelsi di restare alla Juventus”) - - ItaSportPress : Allegri rivela: 'Due anni fa contatto col Real Madrid. Futuro? Progetto con ambizione di vittoria' -… - infoitcultura : Ambra Angiolini rivela su Allegri :'Con Max manca..' -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri rivela

Dopo un anno ‘sabbatico’ potrebbe tornare ad allenare Max Allegri. Per il tecnico ex Juventus e Milan è calda la pista Psg E’ stato per cinque anni un condottiero straordinario per la Juventus, poi l’ ..."Non mi interessa davvero dove, sto cercando un club con cui condividere un progetto e dove ho l'ambizione di competere per vincere: Liga spagnola? Chi direbbe di no? Nessuno" sono le parole di Massim ...