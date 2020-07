A 34 anni, 90 giorni di ricovero: "Il Covid non è uno scherzo. Ero sano, ora ho segni indelebili" (Di martedì 7 luglio 2020) “Il Covid non è uno scherzo. Io ero sanissimo e ho rischiato di morire. Dopo tre mesi in ospedale mi ritrovo con segni indelebili, che porterò a vita”. Questa la testimonianza di Marc, 34enne spagnolo reduce da un ricovero di ben novanta giorni, sessanta dei quali trascorsi in un reparto di terapia intensiva.Nelle scorse ore, l’uomo è stato dimesso dall’ospedale universitario Parc Taulí di Sabadell, in Catalogna. Nonostante sia ancora provato, il 34enne ha deciso di lanciare un appello, riportato dalla testata 20minutos.es: “Non è uno scherzo, bisogna proteggersi. Io ero sanissimo, non avevo alcuna patologia pregressa. In pochi giorni mi sono ammalato gravemente e ho rischiato di morire”.“Ora sto bene, ma ho passato tre mesi in ospedale”, racconta Marc sottolineando che i primi sintomi avvertiti ... Leggi su huffingtonpost

