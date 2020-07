Responsabilità medica: un sinistro ogni dieci giorni (Di lunedì 6 luglio 2020) Quando viene denunciata la responsabilità medica Malasanità: importi liquidati Sinistri più diffusi Medici più denunciati Quando viene denunciata la responsabilità medicaTorna su Il rapporto sui casi di malasanità in Italia realizzato da Marsh Italia è stato diffuso nei giorni scorsi e si basa sui dati relativi al periodo 2004/2018. Tra i vari aspetti analizzati, vi sono le tempistiche di denuncia delle ipotesi di responsabilità medica, che variano a seconda della tipologia di sinistro. Ad esempio, entro sei mesi sono denunciati il 29% dei casi verificatisi in ostetricia e ginecologia, il 43,9% dei casi verificatisi in pronto soccorso e il 19% dei casi verificatisi in ortopedia e traumatologia. Malasanità: importi liquidatiTorna su Quanto agli importi liquidati, la media si as... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Responsabilità medica: un sinistro ogni dieci giorni: Quando viene denunciata la… - _heronvdale : @DeniMarcaccini -tu sappia le norme a riguardo e tutto quello che c’è da sapere in generale. come chi magari come m… - mercurinb : #coronavirus #Locatelli dice, chi ha responsabilità mediche e politiche deve dare indicazioni x onestà intellettua… - FNOMCeO : Cassazione Penale Sentenza N. 8864/2020 – Responsabilità medica - StudioChiarini : L'Avv. Chiarini, nell'intervento sul noto quotidiano Italia Oggi, offre una panoramica sui presupposti della respon… -

Ultime Notizie dalla rete : Responsabilità medica Germania, rifugiati siriani fanno arrestare un medico: «Era il nostro torturatore» Corriere della Sera