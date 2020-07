Il figlio di Selvaggia ossessionato da Salvini: "È comunista". Veneziani: come passa le giornate (Di lunedì 6 luglio 2020) Se fosse un ragazzetto qualsiasi, probabilmente non ne staremmo neppure a parlare. Ma È un "figlio di" e allora le sue frasi buttate lì contro un leader di partito diventano una notizia. E ci inducono a farci un pezzo, come la mamma in fondo avrebbe sperato. Ieri Leon Pappalardo, figlio della giornalista Selvaggia Lucarelli, si È recato davanti a un gazebo della Lega a Milano, dove Salvini aveva appena tenuto un comizio, per contestarlo. Capiamo la concitazione del momento e la tenera età, soli 15 anni. Però, come prima uscita davanti alle telecamere, non È stata proprio brillantissima. Riportiamo le frasi da lui pronunciate quando È stato intervistato: «La destra non ha mai avuto una grande libertà di espressione. Adesso andare lì e dire una propria opinione senza, cioÈ, dopo essere stato fermato prima dalle ... Leggi su liberoquotidiano

