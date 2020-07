I Washington Redskins potrebbero non chiamarsi più “Redskins”, infine (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo anni di contestazioni la squadra di football della capitale americana sembra intenzionata a cambiare il nome, ritenuto da molti razzista Leggi su ilpost

Dopo anni di contestazioni la squadra di football della capitale americana sembra infine intenzionata a cambiare il nome, giudicato da molti razzista «Alla luce dei recenti eventi accaduti nel nostro ...

Dalle statue al Football, i Washington Redskins nella bufera: «Il nome della squadra è razzista, cambiatelo»

«Cambiate il nome alla squadra». L’onda lunga delle proteste dopo la morte di George Floyd investe anche la National Football League. In particolare i Washington Redskins. I “pellerossa” della capital ...

