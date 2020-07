Frignano, tenta una rapina ma il campione di arti marziali lo mette ‘ko’ (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFrignano (Ce) – tenta furto in un’abitazione ma viene fermato dal campione di arti marziali Francesco Di Chiara. E’ accaduto a Frignano, comune della provincia di Caserta in cui risiede l’atleta. E’ lì che un 40enne aveva pensato di tendere una trappola a una donna anziana senza fare però i conti con la reazione dell’esperto di Mma. Dopo aver notato un uomo sospetto bussare alla sua porta, la donna ha chiesto subito aiuto al campione che era presente in zona per una commissione. Così Di Chiara si è trovato faccia a faccia con il malvivente che ha tentato in prima battuta di aggredirlo senza trovare alcuna fortuna. L’atleta 33enne lo ha bloccato a terra per poi chiamare i carabinieri, che sono giunti immediatamente sul posto riconoscendo il malvivente pregiudicato. “Ho ... Leggi su anteprima24

