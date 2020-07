Coronavirus, le cause dei nuovi focolai (e le sanzioni previste): dai mattatoi ai rimpatri, i fattori di rischio all’origine dei cluster (Di lunedì 6 luglio 2020) Appartamenti sovraffollati, in cui è difficile – se non impossibile – trascorrere il periodo di isolamento senza infettare gli altri abitanti. Aziende in cui si lavora la carne, che per le basse temperature diventano terreno fertile di contagio tra i lavoratori. Ma soprattutto, arrivi da Paesi esteri in cui la situazione epidemiologica è nettamente peggiore rispetto alla nostra, con controlli insufficienti e quarantene a singhiozzo. Queste sono le caratteristiche comuni che si individuano dietro i nuovi focolai di Coronavirus nati in queste settimane da Nord a Sud: dai salumifici del Mantovano alle case popolari di Mondragone, a Caserta. Con un elemento in più: la responsabilità dei cittadini. Sindaci e governatori pensano di inasprire le sanzioni per i casi estremi, come la violazione dell’isolamento domiciliare. Il Veneto, ad esempio, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

Macelli focolai di coronavirus: ecco le cause. Ma "la via alimentare è esclusa dal contagio" Il Fatto Quotidiano

Coronavirus: Anp, Israele chiuda valichi con Cisgiordania

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 LUG - Israele deve chiudere tutti i valichi con la Cisgiordania in modo da abbassare la curva dei casi di coronavirus. Lo ha detto, durante la riunione di governo a Ramallah, i ...

Il Coronavirus non allenta la morsa, oltre 530mila morti nel mondo: Usa maglia nera

Nuovi focolai, contagi di ritorno, lockdown aboliti e poi ripristinati. Si allunga ogni giorno la lista di malati e morti nel mondo rendendo chiaro a tutti che la pandemia di Covid-19 non solo non acc ...

