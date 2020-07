Battletoads classificato per Xbox One in Brasile: annuncio durante l'evento Xbox Series X? (Di lunedì 6 luglio 2020) È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Battletoads, la serie di picchiaduro sviluppato da Rare, senza che siano emersi nuovi dettagli o filmati quest'anno. Tuttavia a quanto pare il silenzio sembra essere stato rotto, poiché il gioco è stato valutato oggi in Brasile per PC e Xbox One.Battletoads non ha ancora ricevuto una data precisa di uscita, anche se la pagina della classificazione sembra confermare che il gioco ha una finestra di lancio programmata per quest'anno. L'amato picchiaduro sarà disponibile con Xbox Game Pass quando uscirà, e "offrirà tutta l'azione cooperativa non-stop che tutti i fan dell'acclamata serie si aspetterebbero".Tra le altre cose, la classificazione appare proprio in concomitanza con l'annuncio dell'evento Xbox Series X che si terrà il 23 luglio. Probabilmente quindi potremo ... Leggi su eurogamer

