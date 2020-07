Antonino Canavacciuolo: come ha perso 30 chili in tre anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Antonino Cannavacciuolo ha perso quasi 30 chili dopo essere arrivato a pesare 155 chili. Ora che è dimagrito i fan preoccupati gli dicono: “Sei sciupato”. Antonino Cannavacciuolo è molto cambiato rispetto a come siamo stati abituati a vederlo. Lo chef stellato ha confessato al settimanale Oggi di aver deciso di seguire un regime dimagrante quando la sua bilancia ha cominciato a segnare i 155 chili. Sentendosi vicino ad un bivio ha deciso di cambiare vita. Era troppa la stanchezza e anche il sonno ne risentiva, così ha deciso di acquistare un tapis roulant. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Diletta Leotta, il balletto diventa provocante – Il VIDEO Antonino Cannavacciuolo: il segreto della sua ritrovata forma fisica Antonino Cannavacciuolo (Screenshot)Da quel momento la bilancia ha cominciato a segnare sempre meno chili, ... Leggi su bloglive

