Alatri, litiga con la vicina 81enne e la scaraventa a terra: la donna finisce in ospedale, l’uomo è stato denunciato (Di lunedì 6 luglio 2020) Lite tra vicini di casa finisce in ospedale e con una denuncia. E’ accaduto nel pomeriggio di sabato ad Alatri, nel pieno del centro storico della città ernica. Stando alla ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, un 67enne per futili motivi ha iniziato a litigare con un’anziana di 81 anni sua vicina di casa. Quindi, dalle parole è passato ai fatti ed ha dato una spinta alla donna. Tanto forte da farla cadere a terra. Nell’urto la donna si è fatta seriamente male, tanto che è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che l’hanno prima medicata sul posto e poi l’hanno portata nell’ospedale “San Benedetto” di Alatri dove le sono state riscontrate numerose fratture giudicate guaribili in 30 giorni. Sul luogo del litigio si sono portati anche i carabinieri della locale Stazione che, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

